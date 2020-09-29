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Gündem Fahrettin Altunun evini izinsiz görüntüleyen CHPli başkan hakkında 5 yıl hapis istemi
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini gizlice görüntüleyen CHP ilçe başkanı hakkında 5 yıl hapis istemi

Fahrettin Altun'un evini izinsiz görüntüleyen CHP'li başkan hakkında 5 yıl hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini izinsiz şekilde fotoğraf çekerek ifşa eden CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu.

Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim
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Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

TCK 134 kapsamında, bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
GÜNDEM
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
  • Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, Suat Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini ise yakından takip edeceklerini ifade etti.

CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı

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5 yıl hapis istemi

5 yıl hapis istemi

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