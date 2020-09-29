Fahrettin Altun'un evini izinsiz görüntüleyen CHP'li başkan hakkında 5 yıl hapis istemi

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CHP'nin eski yöneticisi Ateş: Çeviköz böyle söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur

CHP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'li Ünal Çeviköz'ün ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' sözlerine ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tavrına sert çıktı. Ateş, ''Bu kabul edilemez. Çeviköz bunu söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur! Eğer bu sözleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi söylemeye cesaret edemeyip bir başkası üzerinden dillendiriyorsa; aynen bu şekilde sessiz kalır. Yok hayır eğer aksi söz konusuysa derhal görevden alınması gerekir'' ifadelerini kullandı.