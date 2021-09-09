İlk bine 'imam hatip' damgası

Milyonlarca adayın ter döktüğü 2021 YKS de Anadolu imam hatip liseleri büyük bir başarıya imza attı.

KİTLESEL BAŞARI

2021-YKS sonuçlarına göre bu liselerde okuyan ve mezun olan 397 ilk binde dereceye girdi. Söz konusu öğrencilerden 298’i son sınıf öğrencisi. 2020 yılına göre bu yıl ilk yüzde elde edilen derecede yüzde 63,16, ilk binde yüzde 39 ve ilk on binde yüzde 29,35'lik artış sağlandığı kaydedildi.

AİHL mezunları 2019 YKS’de ilk bine 168, geçen yıl ise 214 öğrenci sokmuştu. 2019’da dereceye girilen il sayısının da 13’den geçen sene 28’e bu sınavda ise 38 ile yükseldiği bildirildi.

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GÜNDEM Anadolu imam hatip liseleri YKS'de 7 bölgedeki kitlesel başarılarıyla öne çıktı

MÜHENDİSLİK-SAĞLIK

Anadolu imam hatip liselerinde üniversite yerleşim sonuçları incelendiğinde 2019-2021 yılı karşılaştırmasına göre, mühendislik/mimarlık fakültesi, hemşirelik, diş hekimliği fakültesi, tıp fakültesi, eczacılık, hukuk fakültesi, turizm ve ilahiyat/İslami ilimler fakültesine yerleşen öğrenci sayısında bir önceki yıla göre belirgin artışlar yaşandı. Birçok bölümle birlikte coğrafya fakültesi, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi bölümlerine de öğrenci yerleşti.

BAŞARININ SIRRI

Sağlanan başarıda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen üniversiteye hazırlık projeleri etkili oldu. Üniversiteye hazırlık programları oluşturularak, mesleki tanıtım çalışmaları yürütülerek, okullarda akademik takip komisyonları oluşturuldu. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımı ve takibi sağlandı. Kalite Takip Sistemi ile okulların üniversite hazırlık çalışmaları ve başarı farklılıklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütüldü.

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