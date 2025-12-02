İmamoğlu için renkten renge girmiş

Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında İstanbul Adliyesi’nde görevli bir savcının Avukat Mehmet Pehlivan ile defalarca görüştüğü ifade ediliyor. İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet ve Güven Yıldırım kardeşlerin savcılık sorguları sırasında gündeme getirdiği Raffles Otel’in 2604 numaralı odasında Avukat Pehlivan ile görüşen kişinin Cumhuriyet Savcısı Serra Çakar Salmani olduğu ortaya çıktı.

İKİ KARDEŞİN İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Köksal’ın eski şoförleri Servet Yıldırım ve ağabeyi Güven Yıldırım, örgütün özel görüşmelerinin Zorlu Center’da bulunan Raffles Otel’in 2604 numaralı odasında yapıldığını söylemiş, bu odada İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile ‘kızıl saçlı bir kadın savcı’nın yaklaşık 3-4 saat görüştüğünü beyan etmişti. Söz konusu savcıyı görenin Servet Yıldırım değil, ağabeyi Güven Yıldırım olduğu öğrenildi. Savcılık tarafından hem Servet Yıldırım’ın hem de kardeşi Güven Yıldırım’ın ifadeleri alındı.

ALBÜMDEN TEŞHİS ETTİ

Güven Yıldırım’ın teşhis için kendisine gösterilen görevli kadın Cumhuriyet savcılarına ait albüm fotoğraftan bahsi geçen kadın savcıyı teşhis etti. O fotoğraftaki kişinin Serra Çakar Salmani olduğu öğrenildi. Kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis yapan Yıldırım, “Bana göstermiş olduğunuz fotoğraflardan ifademde geçen kadın savcının bu fotoğrafların içerisinde yer aldığını gördüm. Yukarıda fotoğrafı bulunan şahıstır. Kesin ve net olarak teşhis ediyorum” ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN İLE 4 SAAT GÖRÜŞTÜ

Servet Yıldırım ise ifadesinde, Raffles Otel’de Mehmet Pehlivan’ın görüştüğü kızıl saçlı savcı ile ilgili, şunları söyledi: “Ben 2025 yılı Mart ayında gerçekleşen yolsuzluk operasyonundan tam 1 yıl kadar önce işten uzaklaştırıldım ancak maaşım yatıyordu. Operasyon sonrasında ev hapsinde iken ağabeyim Güven Yıldırım bana İBB'ye yönelik ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce Zorlu Otel'de kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile avukat Pehlivan'ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Görüşmeye gelen ‘kızıl saçlı kadın savcıyı’ bizzat odaya asansörle kendisinin çıkardığını, hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini bu şahsa, 'Yanındaki bayan kim?' diye sorduğunda, kızıl saçlı kadının, 'Bana bayan diye hitap edemezsin. Kadın diye hitap edeceksin' dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da 'Savcı hanımla konuşurken üslubuna dikkat et' dediğini bu konuşma üzerine gelen kızıl saçlı kadının savcı olduğunu anladığını söyledi”

BAŞKA SAVCIYI TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan Savcı Serra Çakar Selmani’nin soruşturmayı yürüten savcılarından A.Ç.’yi de üstü kapalı tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcı Salmani'nin, soruşturmayı yürüten savcılardan birini ziyaret ederek, "Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et. Bunların yarın sana dönüşü olur" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

‘KIZIL SAÇ SEVMEM’

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Savcı Salmani’nin ifadesinde Mehmet Pehlivan ile görüşmesini 'Kızıl renk sevmiyorum' diyerek reddetmesi dikkat çekti. Zorlu AVM'ye birkaç kez gittiğini söyleyen Salmani, “Ancak iddia edildiği gibi Mehmet Pehlivan ile görüşmem olmadı. Raffles Otel'e hiç gitmedim. Tanık beyanında yalan söylemektedir. Teşhis tutanağını kabul etmiyorum. Ayrıca hayatımda kızıl saçlı olmadım. Sadece uzun yıllar öncesinde 10 günlük bir zaman diliminde kızıl saç kullandım, kızıl saç sevmem. Bu nedenle iddia doğru değildir" şeklinde beyanlarda bulundu. Salmani ifade verirken saç renginin ise siyah olduğu görüldü.

İkilinin baz sinyalleri çakışıyor

Savcı Salmani'nin, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile Raffles Otel'deki buluşması HTS incelemesinde çakışan baz sinyalleri ile belirlenirken, incelemeye göre kadın savcının Pehlivan ile yine operasyon öncesinde farklı tarihlerde ve farklı yerlerde 2-3 saat olacak şekilde buluştuğu kaydedildi.

Nişantaşı'na yıllardır gitmemiş

İkilinin operasyondan 1 gün sonra da Nişantaşı'nda buluştukları ve 2 saat birlikte bulundukları şekilde tespitleri de reddeden Salmani, “İddiaları kabul etmiyorum. Uzun yıllardır Nişantaşı'na gitmedim. Benim Zorlu'da bulunduğum sırada Mehmet Pehlivan'ın da orada bulunması tesadüftür. Yine tanığın da orada bulunması tesadüftür. Bu şahısla herhangi bir bilgi alışverişinde bulunmam ya da özel bir ilişki içerisinde olmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

4 gün önce Şanlıurfa'ya atandı

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Savcı Serra Çakar Salmani, Ağustos 2018’de Merzifon Cumhuriyet Savcılığı’ndan İstanbul’a atandı. 2025 yılının Temmuz ayına kadar çeşitli bürolarda görev yaptığı öğrenilen Salmani’nin 21 Temmuz 2025 yılından beri faili meçhul suçlar soruşturma bürosunda görev yaptığı, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile de Şanlıurfa’ya atandığı öğrenildi.

Köstebek sadece adliyede değil

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında Pehlivan’ın Savcı Salmani ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş çaplı bir çalışma başlattığı öğrenildi. Söz konusu çalışma kapsamında adliyenin ardından suç örgütünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü çatısı altında birtakım kişilerle görüştüğü iddia edildi. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yaşanan sızıntılarla ilgili savcılığın geniş çaplı çalışmaları sürüyor.











