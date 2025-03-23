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İmamoğlu ve CHP'i iki başkan için tutuklama yazısı gönderildi: İşte valiliğe gönderilen o yazıda yer alan ifadeler

İmamoğlu ve CHP'i iki başkan için tutuklama yazısı gönderildi: İşte valiliğe gönderilen o yazıda yer alan ifadeler

15:4323/03/2025, Pazar
AA
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Başsavcılık İstanbul Valiliğine bildirme yazısı gönderdi
Başsavcılık İstanbul Valiliğine bildirme yazısı gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği’ne yazdığı yazıda, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu’nun “Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme”, “Rüşvet almak” “ihaleye fesat karıştırma” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandığını,
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “Silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklandığını
ve
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın “İrtikap” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından tutuklandıklarını kaydetti.
Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda;

İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.


Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.


Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.




#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#CHP
#tutuklama yazısı
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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