31 Mart seçimleri için İYİ Parti’nin desteğini alamayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın CHP kimliğini de geri planda tutacağı ileri sürüldü. Diğer parti tabanlarından da oy çekebilmek için çalışacak iki ismin, seçim sürecinde CHP rozeti takmayacağı ve parti ile programlarını olabildiğince azaltacağı öğrenildi. Bu çerçevede parti teşkilatlarıyla başkanların ayrı ayrı çalışması bekleniyor.
TEŞKİLATLARDAN AYRI KAMPANYA
2019 yarışında CHP İstanbul İl Başkanlığıyla sahada fazla görünen İmamoğlu, bu seçimde Mansur Yavaş’ın yöntemine başvuracak. Mansur Yavaş 2019’da CHP Ankara il ile görünürlüğünü minimum seviyede tutmuştu. Bu seçim de İmamoğlu CHP İstanbul ilin kendi başına çalışmasını planlıyor. Yavaş ve İmamoğlu ikilisi yakın çalışma ekipleriyle teşkilatlara göre ayrı bir seçim profili çizecek.