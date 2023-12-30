31 Mart seçimleri için İYİ Parti’nin desteğini alamayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın CHP kimliğini de geri planda tutacağı ileri sürüldü. Diğer parti tabanlarından da oy çekebilmek için çalışacak iki ismin, seçim sürecinde CHP rozeti takmayacağı ve parti ile programlarını olabildiğince azaltacağı öğrenildi. Bu çerçevede parti teşkilatlarıyla başkanların ayrı ayrı çalışması bekleniyor.