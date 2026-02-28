İmralı’dan yeni mesaj

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın yıl dönümü dolayısıyla ilettiği mesajı kamuoyuyla paylaştı. 16 Şubat 2026’da İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından verilen mesajda, silahlı mücadelenin geride bırakıldığı ve demokratik siyasetin esas alınması gerektiği vurgulandı.

POZİTİF AŞAMAYA GEÇELİM

“Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz” denilen mesajda öne çıkan başlıklar şöyle: “Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıyoruz. Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Geride bıraktığımız süreç, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçişi sağlayacak müzakere yeteneğimizi ve gücümüzü kanıtlamıştır. Çağrılarımız, konferans ve kongreler bu amaca yönelikti. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil, zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu, aynı zamanda Cumhuriyet’le zihnen barışmanın da ilanıydı.”

SİLAHLI MÜCADELE ANLAMSIZ

Açıklamada, 27 Şubat 2025 çağrısının “silahın anlamsızlaştığının beyanı” olduğu belirtilerek, örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararının yalnızca fiili değil, zihinsel bir dönüşümü de ifade ettiği kaydedildi. Geçen sürecin, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçiş kapasitesini ortaya koyduğu ifade edildi. Mesajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sürece katkılarının kıymetli bulunduğu belirtilirken, anayasal vatandaşlık, özgür yurttaşlık, kimlik ve inanç özgürlüğü, kadınların toplumsal rolü ve demokratik uzlaşı kültürü gibi başlıklara dikkat çekildi. Ortadoğu’da bir arada yaşama krizine de değinilen mesajda, demokrasinin kalıcı çözüm zemini olduğu belirtildi. Mesaj, “karşılıklı saygıya dayalı gelişmiş bir ortak akıl” çağrısıyla son buldu.

TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK ARASINDA

Ankara’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki etkinlikte Öcalan’ın mesajının Kürtçe metnini İmralı Cezaevi’nden geçen aylarda tahliye edilen PKK’lı Veysi Aktaş, Türkçe metnini DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan okudu. Öcalan’ın İmralı’da çekilen yeni bir fotoğrafı da etkinlikte ilk kez paylaşıldı. Öcalan’ın mesajının salonun sahne düzeninde yer alan Türk Bayrağı ve Atatürk resminin yer aldığı platformdan okunması ayrıca dikkat çekti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, Faik Özgür Erol, Ahmet Türk ve DEM Parti’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Cengiz Çiçek de kürsüde yer aldı.







