İmralı’ya ziyaret komisyonda

Komisyonun İmralı ziyareti için yapacağı oylama öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’i ziyaret etti. 45 dakika süren görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Koordinatör Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de yer aldı. Görüşme sonrasında konuşan Yıldız, salt çoğunlukla karar alınmasının net olduğunu söyledi.

Komisyondaki bazı üyelerin ise kritik kararlarda nitelikli çoğunluk gerektiğini savunduğu öğrenildi. Öte yandan AK Parti’de Ala, Güler ve Gül ile komisyon üyeleri İmralı gündemiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası konuşan Güler, “Ne zaman gidileceğine komisyon karar verecek. Bir oylamaya gerek olmadan da karar verilebilir. Oylama olursa olumlu yönde oy vereceğiz” dedi. CHP’de de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ziyaret için değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan karar çıkmadı.