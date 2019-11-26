Gündem İncenin Çete ifadesiyle suçladığı 3 ismin buluştuğu tekne sahibi iş insanı konuştu
POLİTİKA

İnce'nin 'Çete' ifadesiyle suçladığı 3 ismin buluştuğu tekne sahibi iş insanı konuştu

Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamaları, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İnce'nin, "Ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasının ardından, gözler İzmir'e çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddia edildi. O teknenin sahibi iş insanı Ahmet Tunaboylu açıklama yaptı.

Haber Merkezi DHA
CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’nde kendisine kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söyledi.
CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’nde kendisine kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söyledi.

'Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ileri sürülen CHP'li' tartışması, her geçen gün farklı açıklamalarla alevleniyor.

'Beştepe'ye giden isim' olarak gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazar günü Yalova'da düzenlediği basın toplantısında iddiaları yalanlamıştı. CHP içindeki çeteyi işaret eden İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasını yapmıştı.

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
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Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.

İnce'nin bu açıklamasının ardından, yeni bir tartışma başladı.

Söz konusu teknede CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün, Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddiaları ortaya atıldı. Bu üç ismin, tekstilci Ahmet Tunaboylu'na ait olan 'Sea Whisper' isimli teknede buluştukları, ardından Çeşme'deki Altın Yunus Oteli'nden Dalyan'a geçtikleri, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aksu'ya ait bir restoranda yemek yedikleri ve toplantı yaptıkları ileri sürüldü.

Muharrem İnce: Bizans oyunu
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Muharrem İnce: Bizans oyunu
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Arkadaşım olduğu için kaptanım bırakmış

2006 model, Cranchi 480 fly marka teknenin sahibi Ahmet Tunaboylu, yaptığı açıklamada, olay günü orada olmadığını, İzmir'de olduğunu belirtti. Tunaboylu, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran arkadaşımız bizim. Benim teknenin kaptanına gelip, Altın Yunus Oteli'nden, Dalyan'da 'Cevat'ın Yeri' isimli mekana kadar kendilerini bırakmalarını istedi. Kaptan Tolga Pamir de bırakmış. Tolga Pamir sadece götürmüş ve bırakmış. Belediye Başkanı benim arkadaşım olduğu için götürmüş. Tekne benim evet, sadece Altın Yunus'tan Dalyan'a götürmüş. 15 dakikalık mesafe. Ben İzmir'deyim, tekne Çeşme'de. Mayıs ayında ne işim var benim. Kaptanım Tolga Pamir, götürmüş, bırakmış. Benim arkadaşım olduğu için bırakmış, yoksa bırakmaz" dedi.

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Tekne sahibi konuştu

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