İneğinin başından bir an önce ayrılmayan Mehmet amcaya 20 koyun

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise “Bilindiği üzere Dedeler köyünde Mehmet Emin amcamızın bir ineği nehir sazlığında bataklığa battıktan sonra ülkemizin birçok yerinde duyarlı vatandaşlarımız bu konuya sahip çıktılar. Bizde an itibariyle kurumlarımızı Valiliğimizin önderliğinde konuyla ilgilendik. Sonuç itibari ile ineğimiz yerinde kurtuldu. Ve sonrası gördüğümüz tablo tabi ki memleket adına umut vericiydi. Birçok vatandaşımız Mehmet Emin amcamıza ve ailesine sahip çıktılar. Şuanda 4 ineği oldu. Valiliğimizin bir projesi olan 20 koyun ile faydalandırıldı. Böylece Mehmet amcamızın önemli bir sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Tabi bunun yanında bizde Kaymakamlık olarak, amcamızın ahır problemi vardı. Bizde ahırın yapımına destek vermek adına kendi kurumlarımızca gerekli çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda ahırda tamamlanıp mülk sahibi olduğu hayvanlarla beraber sağlıklı bir ortamda hayvancılığa devam edecektir. Çocuklarına da, ailesine de bakmaya da devam edecek. Buradan özellik tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar ciddi bir duyarlık gösterdiler. Her yerden her kademeden herkes bir şekilde aradılar, hal hatırlarını sordular. Bizde aradılar ne yapabiliriz diye sordular ve hepsine de tek tek teşekkür ediyoruz. Devletimiz bütün imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Vatandaşlarımız da her zorluğun üstesinden geleceklerini gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz“ ifadelerini kullandı