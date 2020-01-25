İnternet kafelere düzenleme: Okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.
Barlarla aynı kategoriye alındı Buna göre internet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunacak.
MEB onayı şartı
İnternet salonlarında masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak.
Müfredata uygun olmalıBu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak.
Zemin altı katlar yasak
- İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak. İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar 4 yıl içinde bu hükme uygun hale getirilecek. Bu salonlarda masalar en az 72x52 santimetre ölçülerinde olacak ve masayla sandalye sırtı arasında en az 55 santimetre boşluk bulundurulacak.