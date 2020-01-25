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EĞİTİM

İnternet kafelere düzenleme: Okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

İnternet kafelere düzenleme: Okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe; internet kafeler, örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunacak. Salonlar, 4 yıl içinde bu hüküme uygun hale getirilecek

Haber Merkezi AA
İnternet kafelerde, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak.
İnternet kafelerde, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak.

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.
Barlarla aynı kategoriye alındı Buna göre internet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunacak.

İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamayacak ve özel oda türü uygulamalar yapılamayacak.

MEB onayı şartı

İnternet salonlarında masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak.
Müfredata uygun olmalıBu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak.

Ders saatlerinde 'internet kafe' yasağı
GÜNDEM
Ders saatlerinde 'internet kafe' yasağı

Zemin altı katlar yasak

  • İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak. İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar 4 yıl içinde bu hükme uygun hale getirilecek. Bu salonlarda masalar en az 72x52 santimetre ölçülerinde olacak ve masayla sandalye sırtı arasında en az 55 santimetre boşluk bulundurulacak.
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