Irkçılık görünenden yüzde 90 daha fazla

Irkçılık görünenden yüzde 90 daha fazla

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 25/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Mehmet Paçacı.
Mehmet Paçacı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İslamofobi Özel Temsilcisi ve büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Meclis’te milletvekillerine sunum yaptı.

“2024 yılında Avrupa’da bir önceki yıla göre yüzde 43 İslamofobik hadiselerin arttığını görüyoruz” diyen Paçacı, “Yine araştırmalar gösteriyor ki, esasında bu basına yansıyan kısmı, ıcebergin (buzdağının) görünen tarafı ve bu da esasında yüzde 5 ila yüzde 7’ye tekabül ediyor. Gerçek rakam bunun çok çok çok üzerinde. En iyimser rakamla yüzde 10, bilmediğimiz ise yüzde 90 oranında bir yekûn tutuyor ve bu tabii çok vahim bir durum esasında” dedi. Bütün Müslüman azınlıkların her gün dışlanmayla karşılaştığını kaydeden Paçacı, yapılan bir sosyal deneyde CV’sinde gayrimüslim isimi yazanların daha hızlı iş bulduğunu gördüklerini söyledi. Paçacı, “İsimden yola çıkarak bir ayrımcılık söz konusu, İslamofobik ya da Müslüman karşıtı ayrımcılık, nefret ve ırkçılık hadisesi bu şekilde ispatlanmış oluyor bu sosyal deneyle. Bu çok yaygın bir şey” dedi.



