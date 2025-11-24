Yargı paketine ekonomik hayat ayarı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği’nden gelen öneriler doğrultusunda yapılacak eklemelerde, Kovid-19 tedbirleri sürerken tutuklanan ancak infazı kesinleşmeyenlere yönelik; açık cezaevine alınan hükümlülerin serbest kalması da yer alacak. Bu düzenlemeden yararlanacak sayısının belirlenmesi için bölge mahkemeleri ve infaz kurumlarından rapor istendi. Raporların inceleneceğini belirten kaynaklar, o dönemde serbest kalan bazı hükümlülerin işyeri kurduğu ya da mevcut işine devam ettiğini belirterek, ekonomik hayat gerekçesiyle infazı kesinleşmeyen bazı suçlarda esneme payı bırakılabileceğine işaret etti.