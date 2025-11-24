Yargı paketine ekonomik hayat ayarı

AK Parti’nin üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak son hâlini verdiği 11’inci Yargı Paketi’ne yeni eklemeler yapılacak.
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği’nden gelen öneriler doğrultusunda yapılacak eklemelerde, Kovid-19 tedbirleri sürerken tutuklanan ancak infazı kesinleşmeyenlere yönelik; açık cezaevine alınan hükümlülerin serbest kalması da yer alacak. Bu düzenlemeden yararlanacak sayısının belirlenmesi için bölge mahkemeleri ve infaz kurumlarından rapor istendi. Raporların inceleneceğini belirten kaynaklar, o dönemde serbest kalan bazı hükümlülerin işyeri kurduğu ya da mevcut işine devam ettiğini belirterek, ekonomik hayat gerekçesiyle infazı kesinleşmeyen bazı suçlarda esneme payı bırakılabileceğine işaret etti.
BÜTÇEDE SON VİRAJ
Bu hafta dört bakanlığın bütçesi de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi bugün görüşülecek. Yarın Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü Millî Savunma Bakanlığı, Perşembe günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçeleri değerlendirilecek. 28 Kasım’da (Cuma) görüşülmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı bütçesi, CHP’nin kurultay hazırlıkları nedeniyle ana muhalefetin talebi üzerine 1 Aralık’a ertelendi. Bütçenin komisyon aşaması uzun yılların ardından ilk kez Aralık ayına sarktı.