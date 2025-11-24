Rayice etki analizi: Son kararı Ekonomi Koordinasyon Kurulu verecek

Bu gün yapılacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının gündem maddesi, Emlak Vergisi'ne getirilecek tavan sınırı olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Varlık Fonu'nun da görüşüne başvurularak formül son halini alacak.

AÇILAN MAKAS VATANDAŞ LEHİNE KAPANACAK

Rayiç konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamlı bir etki analizi hazırladı. Yerel yönetimlerin düzenlemenin yürürlük dönemi olan 2026-2029 arasındaki olası Yeniden değerleme oranlarına göre kazanç ve kayıpları, yüzde 50 ila yüzde 100 arasında kalan tüm oranlarda yüzdelik bazda hesaplandı. Yine rayiç bedelin mülk sahipler getirisi yüzdelik bazdaki getiri-götürü dengesi, yıllık simülasyonları da eklenerek hazırlandı. Etki analizinin esas alınması halinde, bölgeler arasında dengesizlik gösteren rayiç bedel makası vatandaş açısında en az zararla kapatılacak.

ÖNERGE HAZIR ORAN BEKLENİYOR

Yerel yönetimlerinse gelir kaybı ortadan kaldırılacak. TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz perşembe günü görüşmelerine başlanan 40 maddelik vergi paketine, komisyon aşamasında eklenen iz madde için AK Parti önergesini hazırladı. Tavan sınır oranı için EKK'dan çıkacak sonuç bekleniyor. Rayiç bedelde fahiş oranlar, yeni düzenlemeyle sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek. Böylece geçmişe dönük enflasyon yapıcı artış ve mağduriyet oluşturucu baskı ortadan kaldırılacak. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerindeki artışların önüne geçilecek. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve Emlak Vergileri ortalama 40 kat arttırılmıştı.







