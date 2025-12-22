İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Yolu Caddesi'nde çarpıştı.