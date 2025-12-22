Yeni Şafak
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı

19:2722/12/2025, پیر
AA
Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.
Niğde'de işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Yolu Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



