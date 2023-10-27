|
Gündem

İşgalci İsrail Gazze'ye en yoğun saldırısını yapıyor: İletişim tamamen kesildi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki sivillere yönelik katliam saldırılarına devam ediyor. Bugüne kadarki en yoğun saldırılarını yapan İsrail, bugün hedef gösterdiği Şifa Hastanesi çevresini bombalıyor. Gazze'de hizmet veren iletişim şirketi Jawwal ise saldırılar nedeniyle bölgedeki internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini bildirdi.

Hüseyin Berk
20:14 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 21:34 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında iletişim ağı tamamen kullanılamaz hale geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında iletişim ağı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırılar 22'nci gününde de sürüyor: En yoğun bombardıman

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki sivillere yönelik katliam saldırılarına devam ediyor. Bugüne kadarki en yoğun saldırılarını yapan İsrail, bugün hedef gösterdiği Şifa Hastanesi çevresini bombalıyor.

İletişim tamamen kesildi

Gazze'de hizmet veren iletişim şirketi Jawwal ise saldırılar nedeniyle bölgedeki internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada,
"Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti."
denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten TSİ 19.33’te yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel’de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.

Binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdiler

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi.


Terör devleti İsrail yine hastane bombalayacak: Hamas'tan İslam ülkelerine 'acil müdahale' çağrısı
Terör devleti İsrail yine hastane bombalayacak: Hamas'tan İslam ülkelerine 'acil müdahale' çağrısı

İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Hagari, “Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler. Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz." dedi. Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddettiklerini duyurup, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı. BM ise "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır" açıklamasında bulundu.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
14 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı: Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?