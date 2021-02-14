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EĞİTİM

İşitme engelli çocuklara dünyanın kapısı "video kitaplar" ile açılacak

Ankara Üniversitesi, ABD'deki Gallaudet Üniversitesi iş birliğinde uluslararası yayınları işitme engelli çocuklar için Türk İşaret Dili'ne çevirip video kitap olarak yayınlamaya başladı. Çocuklar için Türk İşaret Dili'ne çevrilen ilk kitap, salgından korunma yollarının anlatıldığı "Merhaba, Benim Adım Koronavirüs" oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Türkiye Sağırlar Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği çalışma sayesinde, işitme engelli çocuklar ücretsiz olarak bir çok yayına Türk İşaret Dili ile erişebilecek.

Haber Merkezi AA
Ücretsiz kullanıma açılan yayınlara TÖMER İşaret Dili isimli sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.
Ücretsiz kullanıma açılan yayınlara TÖMER İşaret Dili isimli sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.

Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü, Türkiye'deki işitme engelli çocukların video kitaplar aracılığıyla uluslararası yayınları tanımalarına imkan sağlayacak yeni bir çalışmaya imza attı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ABD'deki Gallaudet Üniversitesi'nin "Mindheart" ve "RiseBooks" isimli projelerine destek verme kararı alan TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü, proje kapsamında işitme engelli çocuklar için hazırlanan video kitapları Türk İşaret Dili'ne çevirmeye başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Türkiye Sağırlar Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği çalışma sayesinde, işitme engelli çocuklar ücretsiz olarak bir çok yayına Türk İşaret Dili ile erişebilecek.

İlk video kitap "Merhaba, Benim Adım Koronavirüs" oldu

Proje kapsamında çocuklar için Türk İşaret Dili'ne çevrilen ilk kitap da "Merhaba, Benim Adım Koronavirüs" oldu. Dünya genelinde şu an "Ankara Üniversitesi" markası adı altında yayınlanan video kitap, Türkçe yazılı metin ve Türk İşaret Dili ile hazırlandı.

TÖMER'den Dr. Bahtiyar Makaroğlu ve Mesut Öztürk'ün gözetiminde Yasemin Güçlütürk tarafından Türkçeye ve Türkiye'nin ilk işitme engelli tercümanlarından Sinan Bilgiç tarafından Türk İşaret Dili'ne çevrilen kitapta, çocuklara koronavirüsün ne olduğu ve salgından nasıl korunabilecekleri yaşlarına uygun bir dille anlatılıyor.

Ankara Üniversitesi ayrıca 3 yavru kedinin yaşamış oldukları heyecanlı, sevimli ve talihsiz anıları anlatan "3 Yavru Kedi", "Gökkuşağının 7 Rengi", çocuklara büyük ve küçük sıfatlarını öğreten "Çok Büyük Çok Küçük" isimli yayınları da Türk İşaret Dili'ne çevirdi.

Ücretsiz kullanıma açılan yayınlara TÖMER İşaret Dili isimli sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.

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