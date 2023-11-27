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İskenderun’da sular altında kalan dört okulda eğitime bir gün ara verildi

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun sahili sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkilerken eğitimde de aksamalara neden oldu. İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, fırtına nedeniyle sular altında kalan dört okulda eğitime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.

22:19 - 27/11/2023 Monday
Güncelleme: 23:05 - 27/11/2023 Monday
IHA
İskenderun’da dört okulda eğitime bir gün ara verildi.

İskenderun’da dört okulda eğitime bir gün ara verildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle dört okulda eğitime bir gün ara verildi.


Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.


İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir” dedi.




#Hatay
#İskenderun
#Fırtına
#Okul Tatili
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