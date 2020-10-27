İskenderun'daki bir ormanda daha yangın çıktı: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı.
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İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı.
İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.
Hatay'da bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da, bu sabah bir yangının kontrol altına alındığı İskenderun ilçesinde farklı bir mahallede de orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.
GÜNDEM
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor: 50 ev boşaltıldı, karayolu trafiğe kapatıldı
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Kastamonu’da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.
Gürcüdere Yaylası ile Attepe Yaylası’nda ormanlık alanda başlayan yangına, 70 arasöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı, 2 helikopter ve 400’den fazla personelin müdahale ettiği öğrenildi.
Arazinin engebeli olması nedeniyle arazözlerin yetersiz kaldığını söndürme çalışmalarında iki helikopterde destek veriyor.
Rüzgarın da etkisiyle yer yer farklı noktalarda tekrar başlayan yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 4 gündür kontrol altına alınamadı.
Öte yandan Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde çıkan orman yangına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası’nda da ormanlık alanda yangın çıktı.
oğun çaba sonrasında Attepe Yaylasındaki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Gürcüdere Yaylasındaki yangına ise müdahale halen devam ediyor.
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu'da orman yangını: 4 gündür söndürülemiyor
Türkiye'nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor. Yangına iki helikopter ile birlikte 400'den fazla personel müdahale ediyor.