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İSKİ atık suyu içme suyuna bağladı: Vatandaşlar zehirlendi

İSKİ atık suyu içme suyuna bağladı: Vatandaşlar zehirlendi

Muhammed Furkan Uğurlu
11:5727/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Vatandaşlar içme sularından lağım kokusu aldı.
Vatandaşlar içme sularından lağım kokusu aldı.

İBB'ye bağlı İSKİ'nin, Pendik ve çevresinde atık su borularını hata sonucu içme suyuna bağladığı iddia edildi. Çeşme sularından lağım kokusu alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından isyan etti.

İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmeleri (İSKİ), Pendik ve komşu ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmada atık su borularını hata sonucu içme suyuna bağladığı iddia edildi.


Geceden itibaren sosyal medya hesaplarından şikayette bulunan vatandaşlar; Pendik, Kartal, Sultanbeyli ve Maltepe'de musluklardan lağım kokusu aldıklarını belirtti.


Bazı vatandaşlar içtikleri sulardan zehirlenerek mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.


İstanbullular İSKİ'nin gelen taleplere verdiği otomatik cevaba tepki gösterdi.


Özellikle Pendik'in Kavakpınar Mahallesi'nden gelen ihbarlar üzerine muhtarlık açıklama yaptı.



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