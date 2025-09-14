İslam İşbirliği Teşkilatı bugün toplanıyor

Zirve, İsrail’in 9 Eylül'de Doha’ya yönelik saldırının ardından Katar’ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenlenecek. Toplantı İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü ve bilahare Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında yapılan üçüncü zirve olacak.

İLHAK OPERASYONU MASADA

İslam ülkeleri İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonlarını masaya yatıracak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılacak. Fidan toplantıda, Türkiye’nin İsrail’in saldırısına karşı Katar’la dayanışma içinde olduğunu hatırlatacak. Katar’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına vurgu yapacak Fidan, Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini belirtecek.

FİLİSTİN TAM ÜYE OLMALI

Gazze’deki kalıcı bir ateşkese ulaşılmasının ihtiyaç olduğunu hatırlatacak olan Fidan, Filistin Devleti’nin BM’ye tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılmasına vurgu yapacak. Öte yandan İİT ve AL Devlet Başkanları zirvesi ise yarın yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Fidan'dan zirve diplomasisi

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.







