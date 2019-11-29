İşlem yapılmadığı fark edilen 23 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Bank Asya hesabında artış, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan ancak haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 07:59 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 08:02 AA