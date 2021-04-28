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Gündem Ispanak tezgahta kaldı Fiyatı yüzde 50 düştü ama alan yok
TOKAT TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ispanak tezgahta kaldı: Fiyatı yüzde 50 düştü ama alan yok

Tokat’ta marketlerde birkaç ay öncesinde 4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düştü, buna rağmen satışlar azaldı.

Haber Merkezi İHA
Ispanak tezgahta kaldı: Fiyatı yüzde 50 düştü ama alan yok
Tarlada 1 liradan satışa çıkan ıspanağın işçi maliyetini de karşılamadığı belirtildi.

Tokat genelinde yüzlerce dönüm alanda hasadı yapılan ıspanak Tokat’tan Karadeniz başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illere gönderiliyor.

TARLADA 1 LİRA, MARKETTE 2 LİRA

Sezona hal fiyatı 2 lira 80 kuruştan başlayan ıspanak, tarlada 1 liraya kadar düştü. Birkaç ay önce marketlerde 3.50-4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düştü.

Ispanağın fiyatının düşmesinin nedenleri arasında Ramazan ayında tüketimin azalarak, üretimin artması gösteriliyor.

Bir diğer neden ise pandemi döneminde yaşanan talep arz talep dengelerinin değişmesi.

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TALEP OLMAYINCA ZAYİAT OLUYOR

İl dışına toptan sebze gönderen firma çalışanı Mustafa Ayvaz, tarlada 1 liradan satışa çıkan ıspanağın işçi maliyetini karşılamadığını belirterek, “Sonbahar ile ilkbahar döneminde çok güzel satışlarımız vardı. Fiyat yönünden olsun, müşteri talebi çok güzeldi.

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Satış olsa yine sıkıntı değil. Ama talep de olmayınca zayiat da çok oluyor. 10 dönüme yakın ıspanak tarlasını sürdük. Bu topladığımızın akıbeti ne olacak belli değil. Pandemi etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü önceki senelere göre Ramazan ayında satışlarımız mükemmel olurdu. Ramazan öncesini bildiğimiz için pandeminin etkisi var diyelim” dedi.

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SATIŞLARI DÜŞÜK

Süper Market Müdürü Ruhen Kaya, sebzeler içerisinde en ucuz ürünün ıspanak olduğunu söyledi. Fiyatının düşük olmasına rağmen ıspanağa talep olmadığını belirten Kaya, “Ispanağın kilogram fiyatı 2 lira. Ama talep yok, satışları düşük” diye konuştu.

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