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İsrail'in cami provokasyonuna Dışişleri'nden sert tepki: En ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz

Terör devleti İsrail'in askerleri, Batı Şeria'nın Cenin şehrindeki bir camide, mikrofonu alıp hoparlörden şarkı söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, skandal görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz. Bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:26 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:29 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından İsrail askerinin camideki skandalına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrail askerinin camideki skandalına tepki

İşgalci İsrail askerleri baskın yaptıkları Batı Şeria'nın Cenin şehrindeki bir camide, mikrofonu alıp hoparlörden şarkı söyledi. Hiçbir hassasiyeti olmayan terör devleti İsrail'in Siyonist askerleri, utanç anlarını kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Dışişleri Bakanlığından skandal görüntülere kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, skandal görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İsrail askerlerinin ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz.
" dedi.

"En ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz"

Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri hedef alan ağır baskı ve saldırıları nedeniyle gerginliğin son derece yüksek seyrettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini ve bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz.

Bölgenin daha fazla şiddete değil, daha fazla huzura ihtiyacı bulunmaktadır."


#Dışişleri Bakanlığı
#Öncü Keçeli
#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
#Cami
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