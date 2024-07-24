İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden yaz programı: Başarılı öğrenciler Ürdün'e gönderildi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki veya üç aylık programlar dahilinde 2011-2012 akademik yılından itibaren Ürdün’deki anlaşmalı üniversitelere Arapçalarını geliştirmek amacıyla gönderiliyor.





2022-2023 akademik yılında da İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler, 8 haftalık yaz programı için Ürdün Uygulamalı Bilimler Özel Üniversitesi’ne (Câmi‘atü’l-‘Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa / Jordan Applied Science Private University) gönderildi.





İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Programı öğrencilerinden Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı kuru başarıyla tamamlayanlar ile Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Arapça) ve Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Lisans programlarının Arapça Hazırlık Sınıfında altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerden başarı sıralarına göre oluşturulan kontenjan dahilindeki bir grup öğrenci de 8 haftalık yaz programı için Ürdün’e gönderildi.





Öğrenciler, Ürdün Özel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Jordan Applied Science Private University) yerleşkesinde Temel İslam Bilimleri derslerinin yanı sıra çeşitli eğitimler de alarak ders içi ve ders dışı etkinliklerle Arapça bilgilerini geliştirecek ve yurt dışı tecrübesi kazanacak.







