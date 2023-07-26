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İstanbul başta olmak üzere 54 il için sıcak alarmı: 10 derece birden artacak dışarı çıkmayın

Günlerdir alarm verilen sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Yapılan son uyarılara göre özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerinde olacak. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşması beklenirken, megakent tarihinin en sıcak günlerinde birini bugün yaşayacak. Uzmanlar yaptıkları uyarılarda 54 ilde mecbur kalınmadıkça özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını istiyor.

07:33 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Bugün başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara genelinde ise 8 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.


İstanbul'da bugün sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağı belirtilirken, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi aşacak.

En yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise sıcaklığın 40,1 dereceyi aşarak İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı geçeceğini belirtti.



Sıcak hava dalgası tüm yurtta etkili olacak

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini kaydetti.


Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 36 ile 39 civarına çıkabileceğini bildirdi.


Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde

Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ile 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz" dedi.


Mevsim normallerine ne zaman dönecek?

Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Bu saat aralığında sakın çıkmayın?

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.


İşte yapılan tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığı:
Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


KOCAELİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


DÜZCE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu


SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu


TOKAT °C, 36°C

Parçalı bulutlu


TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


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#Sıcak hava alarmı
#Hava durumu
#İstanbul hava durumu
#Meteoroloji
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