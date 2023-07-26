İstanbul başta olmak üzere 54 il için sıcak alarmı: 10 derece birden artacak dışarı çıkmayın

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Bugün başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara genelinde ise 8 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.





İstanbul'da bugün sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağı belirtilirken, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi aşacak.





En yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise sıcaklığın 40,1 dereceyi aşarak İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı geçeceğini belirtti.









Sıcak hava dalgası tüm yurtta etkili olacak





İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini kaydetti.





Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 36 ile 39 civarına çıkabileceğini bildirdi.





Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde





Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ile 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz" dedi.





Mevsim normallerine ne zaman dönecek?





Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Bu saat aralığında sakın çıkmayın?





Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.





İşte yapılan tahminler





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.





MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





İSTANBUL °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





KOCAELİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





DÜZCE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu





TOKAT °C, 36°C

Parçalı bulutlu





TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





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