Gündem İstanbulda tarihin en büyük sahte dolar operasyonu FETÖ bağlantısı dikkat çekti
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İstanbul Esenyurt'ta 1,5 trilyonluk sahte dolar operasyonu

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: FETÖ bağlantısı dikkat çekti

Esenyurt'ta tarihin en büyük sahte dolar operasyonu gerçekleştirildi. Matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Operasyonda biri FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi IHA DHA
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.

İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti.

DHA
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.

“Dikkat yüksek gerilim hattı” yazan panonun arkasına gizlenmiş

Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen miktarın, son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade ediliyor.

İHA
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.

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DHA
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.

DHA
İstanbul'da ele geçirilen sahte dolarlar.

Esenyurt'ta tarihin en büyük 'sahte dolar' operasyonu
OYNAT 01:11
Esenyurt'ta tarihin en büyük 'sahte dolar' operasyonu
İstanbul Esenyurt'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.


Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
İki kuruma soruşturma

İki kuruma soruşturma

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İstanbuldatarihin en büyük operasyonu

İstanbul'da
tarihin en büyük operasyonu

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20 Ağustos'a<br>kadar süre verildi

20 Ağustos'a
kadar süre verildi

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Kayaların <br>arasında bulundu

Kayaların
arasında bulundu

​Sağ olarak yakalanan terörist, itiraf etti.
Ortak üretim

Ortak üretim

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Yarın sefere çıkıyor

Yarın sefere çıkıyor

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TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma
Ekonomi

TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma

Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturma kararlarının Biletix'in sözleşmelere eklediği ekstra masraflardan, TÜRSAB'ın ise hac kontenjanlarına ilişkin uygulamaları üzerine alındığı belirtildi.
İstanbul Valiliği: Kaydı bulunmayan Suriyeler 20 Ağustos'a kadar başka illere gönderilecek
Gündem

İstanbul Valiliği: Kaydı bulunmayan Suriyeler 20 Ağustos'a kadar başka illere gönderilecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi.
İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: FETÖ bağlantısı dikkat çekti
Gündem

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: FETÖ bağlantısı dikkat çekti

Esenyurt'ta tarihin en büyük sahte dolar operasyonu gerçekleştirildi. Matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Operasyonda biri FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

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