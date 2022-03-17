Gündem Yeni soğuk hava dalgası kapıda İstanbul için yoğun kar alarmı
İSTANBUL

Yeni soğuk hava dalgası kapıda: İstanbul için yoğun kar alarmı

Aybar kar fırtınasının ardından Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü ise etkisini artıracak. İşte ülke genelinde beklenen beş günlük hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul için kar uyarısı: Beklenen kar İstanbula ne zaman gelecek? Beş günlük hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.

Yine kar geliyor: Meteorolojiden 69 ile kar uyarısı
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
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Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br>Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Adıyaman <br><br>Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu
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Afyonkarahisar<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
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Aksaray<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
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Ağrı<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Amasya<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
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Ankara <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Ardahan<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Artvin<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Balıkesir<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bartın<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Batman<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu
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Bayburt<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bilecik<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bingöl<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
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Bitlis<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bolu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Burdur<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>
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Bursa<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Çanakkale<br><br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Çankırı<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Çorum<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
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Diyarbakır<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı
Title
Düzce<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Edirne<br><br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Elazığ<br><br>Perşembe, cuma: Kar yağışlı
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Erzincan <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Erzurum<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
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Eskişehir<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Gaziantep<br><br>Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu
Title
Giresun <br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Gümüşhane <br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Hakkari <br><br>Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Iğdır<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
Title
Isparta<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>
Title
İstanbul <br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Karaman <br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Kars <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kastamonu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kayseri<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı<br>
Title
Kırklareli<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kırıkkale<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kırşehir<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kocaeli<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Konya<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Kütahya <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kahramanmaraş<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu
Title
Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Malatya<br><br>Perşembe, cuma: Kar yağışlı
Title
Mardin<br><br>Cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu
Title
Muş<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Nevşehir<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Niğde<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Ordu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
Title
Rize<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Sakarya<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Samsun<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi: Kar yağışlı
Title
Siirt<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
Title
Sinop<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Sivas<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
Title
Şırnak<br><br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
Title
Tekirdağ<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Tokat<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı<br>
Title
Trabzon<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Tunceli<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Uşak<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Title
Van<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Yalova<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Yozgat<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Zonguldak<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
Yine kar geliyor: Meteorolojiden 69 ile kar uyarısı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte bu hafta yağışın beklendiği iller.

Tatil açıklamaları peş peşe geliyor: İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller
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Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberinde yoğun kar yağışını getirdi. Kimi şehirlerimizde kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Valiliklerden bugün için de kar tatili haberleri peş peşe geliyor. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler..
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Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ''Olumsuz hava şartları nedeniyle 16.03.2022 Çarşamba günü İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir.'' ifadelerine yer verdi.
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Ordu'da devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında,<br><br>Perşembe ilçemizde; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde; Kırsal Mahallelerdeki okullar ile İlçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
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Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.
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Giresun'da köy okullarında eğitim öğretime, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.<br><br>İl Merkezinde ki okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün idari izinli sayılacaklardır.
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Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 16 Mart Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.<br><br>SADECE KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER<br><br>Bulancak (Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İOOO hariç), Espiye (Cibril İOOO hariç), Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerine bağlı köy okullarında eğitime öğretime, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Bu ilçelerin merkezinde bulunan okullarda yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün İdari izinli sayılacaklardır.<br><br>EĞİTİME DEVAM EDİLEN İLÇELER<br><br>Alucra, Çamoluk, Eynesil ve Görele ilçelerinde ise eğitim öğretime normal olarak devam edilecektir.
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Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, İlimiz genelinde (merkez ve tüm ilçelerimizde) bulunan köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 16 Mart Çarşamba günü için eğitime 1️ gün süre ile ara verilmiştir.
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Trabzon'da kar tatili valilik kararı ile 8 ilçede devam ediyor. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada \"Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ilimize bağlı Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitim öğretime 16.03.2022 Çarşamba günü bir gün ara verilmesine; ayrıca engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise aynı gün sadece taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir\" denildi.
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Samsun'da kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde 3 gündür kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının sürmesinin beklenmesi üzerine Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Tatil açıklamaları peş peşe geliyor: İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller
Yurt genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava çok sayıda ilde eğitimde de aksamalara yol açıyor. Yoğun kar yağışları sonrasında valiliklerden ardı ardında tatil açıklamaları geliyor. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler..


CHP heykelden vazgeçmiyor

CHP heykelden vazgeçmiyor

​İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Pandemi Kahramanları Anıtı'.
Yedi ildeokullara kar tatili

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Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Yüzlerce kişinin saklandığı binayı bombaladılar.

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