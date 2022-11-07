İstanbul koşup eğlendi: İki kıta arasında 44’üncü kez düzenlendi

Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan “İstanbul Maratonu” 44. kez koşuldu. 42,195 kilometrelik ve 15 kilometrelik maratonların yanı sıra 30 bin kişinin katıldığı 8 kilometrelik halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun startı ile başladı.

TÜRK ATLETLER DAMGA VURDU

Maratonu erkeklerde 2:10:18 rekor derecesiyle Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandı. Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2.25.54’lük derecesiyle birinci oldu. 15 kilometrede erkeklerde 46:11’lik derecesiyle Rus Rinas Akhmadeev birinci olurken, kadınlarda ise Türk atletler damga vurdu. 1:02:25’lik derecesiyle Aslı Şerife Sertçelik ilk sırada gelirken, Burcu Aktaş ikinci, Ezgi Keskin üçüncü bitirdi.

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RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Halk maratonu ise her sene olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Köprüde kahvaltı yapandan sosyal sorumluluk için koşanlara kadar birçok insan farkındalıklara dikkat çekmeye çalıştı. Bir grup, nesli tükenme tehlikesi yaşayan Küçük Akbabalara dikkat çekerken, başka bir grup ise köprü üzerine çadır kurup konser verdi. Sevdiği kişiyle evlenmek isteyen bir vatandaş da köprü üzerinde evlilik teklifi etti. ‘Protez bacağıyla koşan Recep Tula, “Çok güzel bir gün. Bu kadar kalabalığın içinde koşmak güzel hissettiriyor. Benim ilk koşu yarışım. Protez bacağımla koşuyorum. Benim için etkileyici bir tecrübe oldu” diye konuştu.

Islıklarla başladı

Maratonun başlaması sırasında yaşanan aksaklıklar ise dikkat çekti. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; maraton bir saat geç başladı, sporcularla vatandaşlar yarışa birlikte başlamak zorunda kaldı, özellikle engelli araçlılar izdiham arasında kaldı ve her sene verilen sandviç ikramı bu sene verilmedi. Türkyılmaz’ın paylaştığı görüntülerde başlangıç noktasındaki yüzlerce vatandaşın ıslıklarla maratonun geç başlamasını protesto ettiği görüldü.