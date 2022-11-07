Gündem İstanbul koşup eğlendi İki kıta arasında 44üncü kez düzenlendi
İSTANBUL

İstanbul koşup eğlendi: İki kıta arasında 44’üncü kez düzenlendi

Dünyada bir kıtadan diğerine geçilen tek koşu olan “İstanbul Maratonu” 44. kez koşuldu. Halk koşusu her sene olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu. Köprüde kahvaltı yapan, çadır kurup konser verenve sevdiklerine evlilik teklifi edenler bile vardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul koşup eğlendi: İki kıta arasında 44’üncü kez düzenlendi
“İstanbul Maratonu” 44. kez koşuldu.

Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan “İstanbul Maratonu” 44. kez koşuldu. 42,195 kilometrelik ve 15 kilometrelik maratonların yanı sıra 30 bin kişinin katıldığı 8 kilometrelik halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun startı ile başladı.

TÜRK ATLETLER DAMGA VURDU

Maratonu erkeklerde 2:10:18 rekor derecesiyle Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandı. Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2.25.54’lük derecesiyle birinci oldu. 15 kilometrede erkeklerde 46:11’lik derecesiyle Rus Rinas Akhmadeev birinci olurken, kadınlarda ise Türk atletler damga vurdu. 1:02:25’lik derecesiyle Aslı Şerife Sertçelik ilk sırada gelirken, Burcu Aktaş ikinci, Ezgi Keskin üçüncü bitirdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Halk maratonu ise her sene olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Köprüde kahvaltı yapandan sosyal sorumluluk için koşanlara kadar birçok insan farkındalıklara dikkat çekmeye çalıştı. Bir grup, nesli tükenme tehlikesi yaşayan Küçük Akbabalara dikkat çekerken, başka bir grup ise köprü üzerine çadır kurup konser verdi. Sevdiği kişiyle evlenmek isteyen bir vatandaş da köprü üzerinde evlilik teklifi etti. ‘Protez bacağıyla koşan Recep Tula, “Çok güzel bir gün. Bu kadar kalabalığın içinde koşmak güzel hissettiriyor. Benim ilk koşu yarışım. Protez bacağımla koşuyorum. Benim için etkileyici bir tecrübe oldu” diye konuştu.

Islıklarla başladı

  • Maratonun başlaması sırasında yaşanan aksaklıklar ise dikkat çekti. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; maraton bir saat geç başladı, sporcularla vatandaşlar yarışa birlikte başlamak zorunda kaldı, özellikle engelli araçlılar izdiham arasında kaldı ve her sene verilen sandviç ikramı bu sene verilmedi. Türkyılmaz’ın paylaştığı görüntülerde başlangıç noktasındaki yüzlerce vatandaşın ıslıklarla maratonun geç başlamasını protesto ettiği görüldü.

İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
SPOR
İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Kazanan yok

Kazanan yok

Trabzonspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
İlk günde yoğun ilgi

İlk günde yoğun ilgi

Vatandaşlardan Gaziray'a tam not.
Cumhurbaşkanı Erdoğan makinist koltuğunda Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile düzenlemesi açıklaması.

Sarıyer'de yakalanan Sırp çete lideriyle ilgili Emniyet'ten açıklama: Yapılan aramada bir bulguya rastlanmadı
Gündem

Sarıyer'de yakalanan Sırp çete lideriyle ilgili Emniyet'ten açıklama: Yapılan aramada bir bulguya rastlanmadı

Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı. Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Bahçede bulunan havuzun da sökülerek kazıldığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Bakan Kasapoğlu Antalya'da dört farklı spor branşını yerinde takip etti
Gündem

Bakan Kasapoğlu Antalya'da dört farklı spor branşını yerinde takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor turizminin başkenti olarak gösterilen Antalya’da farklı branşlarda düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarını yerinde takip etti. Bakan Kasapoğlu, Ironman Triatlonu’nun startını verip dereceye girenlere ödüllerini takdim ederken, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programına ve Uluslararası Tenis Turnuvası Ödül Töreni'ne katıldı. Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı Kampını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu ayrıca, Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi.
Nuri Şahin maçı nasıl döndürdüklerini anlattı:
Spor

Nuri Şahin maçı nasıl döndürdüklerini anlattı: "Hiç yapmadığı bir şeyi yaptım"

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, 2-0 geriden gelerek kazandıkları mücadelenin ilk yarısında yaptığı oyuncu değişikliği ile ilgili olarak,

"Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.