İstanbul merkezli 29 ilde 'fal, büyü dolandırıcılığı' operasyonu: 55 şüpheliye tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle vatandaşların dini duygularını istismar eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtiği 56 mağduru yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları, sonrasında ise mağdurlara sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantaj yaparak para isteyen 104 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.