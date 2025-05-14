Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

10:1114/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kadınları bin dolar karşılığında gönderdikleri iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi polis tarafından yakalandı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kadınları bin dolar karşılığında gönderdikleri iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi polis tarafından yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kadınları bin dolar karşılığında gönderdikleri iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi polis tarafından yakalandı. Operasyon kapsamında fuhuş yapmaya zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptıran bir şebekenin varlığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Şebekenin hazırladığı kataloglardan seçim yapan müşterilere, geceliği bin dolar karşılığında kadın gönderdikleri belirlendi. Kadınların genellikle 5 yıldızlı otellere şebekeye bağlı elemanların kullandığı özel otomobillerle götürüldüğü de tespit edildi.


9 ilçe ve 2 ilde eş zamanlı operasyon

Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından önceki gün Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ile Sakarya ve Zonguldak'ta tespit edilen 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda organize şekilde fuhuş yaptıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ele geçirilen cep telefonlarına incelenmek üzere el kondu. Diğer yandan operasyon kapsamında fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarılarak, mağdur olarak ifadeleri alındı. Kadınların geceliği bin dolar karşılığında gönderildikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İstanbul
#Operasyon
#asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzine zam geldi tabela yeniden değişti: Motorine zam var mı olacak mı? 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları