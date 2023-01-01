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İstanbul Sarıyer'de İETT kazası: Otobüs asırlık ağaca çarptı

Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada yedi vatandaş yaralandı.

23:20 . 21/01/2023 Cumartesi
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Sarıyer

Sarıyer

İstanbul
'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden
İETT otobüsleri
nin kazasına ise bir yenisi eklendi.

YEDİ KİŞİ YARALANDI

Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 vatandaş yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT şoförü Mesut Koçkar, yönetimindeki 34 TP 5327 plakalı otobüsün kontrolünü Bahçeköy Caddesi üzerinde kaybetti.

Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.

Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.



#İETT otobüsü
#İstanbul
#kaza
1 saat önce
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İstanbul Sarıyer'de İETT kazası: Otobüs asırlık ağaca çarptı
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