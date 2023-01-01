İstanbul Sarıyer'de İETT kazası: Otobüs asırlık ağaca çarptı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 458 numaralı Avcılar-Gürpınar seferi yapan iki otobüs dar bir sokakta karşı karşıya geldi. İki otobüsün yan yana geçmesi mümkün olmayan sokakta otobüs şoförleri de birbirlerine yol vermeyince yolcular isyan etti. Otobüsten inen yolcular iki şoförden birini ikna etmeye çalışırken İETT şoförünün, 'benim bir saatim var ben beklerim siz düşünün' demesi üzerine gerilimin dozu yükseldi. Bir dolmuş şoförünün olaya dahil olup inatçı İETT şoförlerden birini ikna etmesi sonucu yolcular bir saatlik bekleyişin ardından otobüse binerek sefere devam ettiler.