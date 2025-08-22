İstanbul ve Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon

İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
#Kocaeli
#İstanbul
#Zehir Tacirleri