İstanbul ve Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon

09:1122/08/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

#Kocaeli
#İstanbul
#Zehir Tacirleri
