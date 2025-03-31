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İstanbul'a dönüş trafiği başladı: Tekirdağ yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'a dönüş trafiği başladı: Tekirdağ yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

22:5231/03/2025, Pazartesi
IHA
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İstanbul'a dönüşte Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'a dönüşte Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan giden tatilcilerin erken dönüşü de başladı. Erken dönüşler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik dururken, araç kuyrukları kilometrelerce uzuyor.

Tatilcilerin erken dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tatilcilerin erken dönüşe geçmesi nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik bölgelerinde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik dururken, araç kuyrukları kilometrelerce uzuyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Jandarma Trafik Şube ekipleri, sorumluluk bölgelerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, trafik akışını sağlamak ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak amacıyla çeşitli noktalarda önlemler aldı.

Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve özellikle ışıklı kavşaklarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



#Tekirdağ
#İstanbul
#Trafik

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