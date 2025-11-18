Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

19:5918/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaşırken, ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkii başta olmak üzere kent genelinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.


#İstanbul
#trafik
#yoğunluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ticaret Bakanlığı personel alımı 2025: Başvurular ne zaman başlayacak? İşte tarihler ve şatlar