İstanbul’da feci ölüm: 12 yaşındaki çocuk 30. kattan düşerek can verdi

13:284/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
İstanbul Sarıyer’de lüks bir sitede bulunan binanın 30’uncu katından düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’ndeki bir sitede, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, pazar günü saat 23.00 sıralarında 30. kattaki dairelerinin balkonundan düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıyer’de 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12) yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne Elif Akıncı'nın (45) verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü söylediği öğrenildi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY

Acı olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ


Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.



#İstanbul
#Sarıyer
#Ayazağa Mahallesi
#Fikret Ömer Akıncı
#şüpheli ölüm
