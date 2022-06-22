Gündem İstanbulda içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma çıktı Faciadan dönüldü
İSTANBUL

İstanbul'da içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Faciadan dönüldü

Beşiktaş Ortaköy’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yoldan yokuş aşağı kayarak kaldırıma çıktı. Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse metrelerce uzunluktaki bir dal girdi. İETT otobüsünün metrelerce uzunluktaki ağaç dalıyla ilerlemesi de kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Faciadan dönüldü
Ortaköy’de İETT otobüsü kaldırıma çıktı.

Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse metrelerce uzunluktaki bir dal girdi. Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Ortaköy Portakal Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy- Taksim seferini yapan DT2 kodlu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle yolun kayganlaşması ve şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Portakal Yokuşu’ndan aşağı kaymaya başladı.

Kayan İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dal saplandı. Otobüste bulunan bir yolcu aracın camından içeri giren dal nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, otobüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kameraya yansıyan görüntülerde kayarak ilerleyen otobüsün yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptığı görülüyor. İETT otobüsünün metrelerce uzunluktaki ağaç dalıyla ilerlemesi de kameraya yansıdı.

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