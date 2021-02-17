Gündem İstanbulda kar yağışı bazı bölgelerde etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

DHA
İstanbul'da kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

İstanbulluların karla imtihanı: Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı
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İstanbulluların karla imtihanı: Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı
İstanbul Başakşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası bir halk otobüsünün süratle sağa sola kayması korku dolu anlar yaşattı. Bir başka olayda ise kar küreme aracı hızla kayarak önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Esenyurt'ta lüks bir otomobil ise aşağı doğru giderken kayarak ters döndü. Ters dönen otomobil yine kayarak doğru yöne döndü. Yaşanan olaylar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
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İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte pek çok ana arter ulaşıma kapandı. Haramidere-Beylikdüzü E-5 bağlantı yolunda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuyruk kilometrelerce uzarken o anlar kameralara yansıdı.
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Karlı yolda devrilen motosikletli otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Karlı yolda devrilen motosikletli otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Büyükçekmece'de kar nedeniyle devrilen motosikletliye, yolda ilerleyen bir otomobilin çarpmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde yerden kalkmaya çalışan motosikletli ve direksiyon kırarak yavaşlayan otomobilin çarpmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.

Kağıthane’de yoğun kar yağışı sonrası ağaçlar devrildi araçlar zarar gördü
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Kağıthane’de yoğun kar yağışı sonrası ağaçlar devrildi araçlar zarar gördü
İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun kar yağışından dolayı Kağıthane'de yol kenarında bulunan bir ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle araç yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.


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