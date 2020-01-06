Gündem İstanbulda metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü
İSTANBUL

İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü

İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü. Beykoz ve Eyüpsultan 70 kilogramın üzerinde yağış aldı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu: 30 eve tahliye kararı
GÜNDEM
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu: 30 eve tahliye kararı

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol-İkitelli istikameti, Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi Tramvay yolu, Topkapı Altgeçidi, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi tramvay yolunda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarılırkenı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri alınan ihbarlara müdahale etti.

İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor: Topkapı alt geçidinde su birikintisi oluştu
GÜNDEM
İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor: Topkapı alt geçidinde su birikintisi oluştu

Beykoz ve Eyüpsultan 70 kilogramın üzerinde yağış aldı

Yağışın başladığı dün akşam saatlerinden bugün 12.00 itibarıyla Beykoz metrekareye 74,7 kilogram, Eyüpsultan 74,4 kilogram, Şişli 68 kilogram, Tuzla 68 kilogram ile en fazla yağış alan bölgeler oldu. İl genelinde ise ortalama 36,3 kilogram yağış kaydedildi.

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar ile sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yaklaştı.

Türk askeri Libyaya ayak bastı mı

Türk askeri
Libya'ya ayak bastı mı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.
TEM kapandı

TEM kapandı

​Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

Sözleşmeli öğretmenlik
başvuruları başladı

​20 bin öğretmen alımı için başvurular 10 Ocak'a kadar sürecek.
Devleti kötülemek için yapıyorlar

Devleti kötülemek için yapıyorlar

İntihar eden ​Sibel Ünli'nin ailesinden açıklama geldi.
5,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek

5,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde ışığa 600 metre kaldı.
MİT'in yeni binası 'KALE' açıldı

MİT'in yeni binası 'KALE' açıldı

"İstihbarat teşkilatımız Libya'da gerekeni yapıyor".

Formayı giydi

Formayı giydi

Galatasaray Saracchi'nin transferini KAP'a bildirdi.

Rus gemisi<br>Boğaz'da sürüklendi

Rus gemisi
Boğaz'da sürüklendi

Karaya oturmasını kurtarma gemilerinin müdahalesi engelledi.
Çinliler 'Kanal İstanbul'a hayran kaldı

Çinliler 'Kanal İstanbul'a hayran kaldı

Dev proje Çin medyasının ve yatırımcısının gündemi oldu.
Tahliye oldu

Tahliye oldu

​Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç sürmüştü.
Gözler <br>Körfez'de olacak

Gözler
Körfez'de olacak

​İran'ın olası saldırısı bölgeyi alt üst edebilir.
Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.
Halisdemir'i şehit <br>edenlerin cezaları onandı

Halisdemir'i şehit
edenlerin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
ABD'nin nifakçı varlığı sona erdi

ABD'nin nifakçı varlığı sona erdi

​Zarif Trump'a Twitter'dan seslendi.
Libya ve Suriye'yi görüştüler

Libya ve Suriye'yi görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefon görüşmesi yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.