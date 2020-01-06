İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol-İkitelli istikameti, Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi Tramvay yolu, Topkapı Altgeçidi, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi tramvay yolunda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarılırkenı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri alınan ihbarlara müdahale etti.

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Beykoz ve Eyüpsultan 70 kilogramın üzerinde yağış aldı

Yağışın başladığı dün akşam saatlerinden bugün 12.00 itibarıyla Beykoz metrekareye 74,7 kilogram, Eyüpsultan 74,4 kilogram, Şişli 68 kilogram, Tuzla 68 kilogram ile en fazla yağış alan bölgeler oldu. İl genelinde ise ortalama 36,3 kilogram yağış kaydedildi.

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar ile sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yaklaştı.