İstanbul'da öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kaçırıldığı iddiası

Dokuz yaşındaki Gina Mercimek'in su kuyusunda cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davanın ilk duruşması Kilis Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya, Yeryüzü Çocukları Derneği, Yetim Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatları, İstanbul, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatlar, Özgürlük için Hukukçular Derneği avukatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.