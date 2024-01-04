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İstanbul'da öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kaçırıldığı iddiası

İstanbul Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünün kaçırıldığı iddia edildi. Minibüsü kullanan şüphelinin, Göztepe'ye kadar ilerlediği ve burada öğrencileri ve hostesi araçtan indirdikten sonra, minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

15:13 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:36 - 4/01/2024 Perşembe
AA
Öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüphelinin, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı. (Foto: Arşiv)
Öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüphelinin, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı. (Foto: Arşiv)

İstanbul Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta sürücüyü araçtan indirdi

Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.

Minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı

Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



#İstanbul
#Kadıköy
#Pendik
#Öğrenci servisi
32 dakika önce
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