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İstanbul’da okul müdürü Yektacan Özçift'in 8 yıl boyunca 15 erkek öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı

İstanbul’da okul müdürü Yektacan Özçift'in 8 yıl boyunca 15 erkek öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı

Şefika Nur Çiftçi
15:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
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İfadesi alınan çocuklardan biri, sapık Yektacan Özçift'in kendisini istismar ettiği sırada eşinin de olaya şahit olduğunu anlattı
İfadesi alınan çocuklardan biri, sapık Yektacan Özçift'in kendisini istismar ettiği sırada eşinin de olaya şahit olduğunu anlattı

İstanbul’da okul müdürü olarak görev yapan Yektacan Özçift'in, 8 yıl boyunca 15 erkek öğrencisine istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Diğer öğretmenlerin şüphelenip ihbar etmesiyle olaya dair soruşturma açıldı. Çocuklara kafalarının karışması adına LGBT'ye dair filmler izleten ve 'cinsiyet karmaşasına yol açan' sapığın, okulun bodrum katında öğrencilere saldırıda bulunduğu tespit edildi. Savcılık, Özçift'in 300 yıl hapsini istedi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul’da okul müdürü olarak görev yapan Yektacan Özçift’in 2016'dan 2024 yılına kadar 15 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.


Herkesin şüphesini toplamıştı


Ç.U. isimli çocuk ve müdür Yektacan Özçift’in ilişkisi diğer öğretmenlerin dikkatini çekmişti. Ç.U., okuldan mezun olduktan sonra da okulla ve Özçift ile bağını kopartmadı, sürekli okula gidip gelmeye devam etti.
Söz konusu durum hem öğretmenlerin hem de mağdur çocuğun ailesinin şüphelerini daha da artırdı.

Aile, Ç.U.’nun telefonunu inceledi ve okul müdürü Yektacan Özçift ile öğretmen öğrenci ilişkisine yakışmayacak mesajlarını gördü.


Olayı öğretmenler ihbar etti


Aile, olayı okuldaki diğer öğretmenlerle paylaştı. Öğretmenler durumu ivedi şekilde Milli Eğitim Bakanlığına ihbar etti.
Savcılık, Yektacan Özçift’e dair soruşturma başlattı.

Felaket soruşturma başlayınca ortaya çıktı


Özçift’in telefonu incelendiğinde ise istismarın tek bir öğrenciden ibaret olmadığını
, mezun olan ya da öğrenim gören onlarca öğrencisiyle müstehcen yazışmaları olduğu ve mesai saatleri dışında da iletişim kurduğu
15 öğrencisine karşı istismarda bulunduğu anlaşıldı.

Savcılık, 15 çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların ifadelerinde yaşananların boyutu tüyler ürpertti.


Eşi olayı örtbas etti


Çocuklardan biri, Yektacan Özçift’in müdür yardımcılığı yaptığı okulda 2019 yılında Özçift tarafından uğradığı saldırıyı anlattı.


Bir başka öğrenci, Yektacan Özçift’in evine gittiği ve istismar sırasında Yektacan’ın eşinin olaya şahit olduğunu ifade etti.


Sapık Yektacan Özçift’in eşi olayı görmesine rağmen örtbas etti.


- Müzikle ilgilenen Yektacan Özçift’in öğrencilerle ‘okul sonrası kurs’ adı altında iletişim kurduğu öğrenildi.

“Çocuklarda cinsiyet karmaşasına sebebiyet verdi”


Başlatılan soruşturma kapsamında Yektacan Ö. hakkında soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, okul müdürü ve yardımcılığı yaptığı görevi sırasında yaşı 18’den küçük 15 öğrencisini ve yakınına karşı,
çocukların değişim ve gelişim dönemi olan ergenlik çağlarında kolay yönlendirilebilir olmasını manipüle ederek cinsiyet karmaşası yaşamalarına sebebiyet verdiği
, öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği kullanarak öğrencilerine hediyeler aldığı, kültür sanat faaliyetleri sırasında kendilerini özel hissettirdiği, mağdur çocukların zihin dünyasını karmaşaya itecek cinsel sohbetler yaptığı anlatıldı.

“Çocuklara LGBT'ye dair film ve diziler izletti”


Yine iddianamede, çocuklara ‘itaat sözü vererek’ cinsel anlamda istediklerini yaptırmak için psikolojik etki alanına aldığı, mesleği gereği çocukların pedagojik formasyonunu kullanarak,
eşcinsellik hissisini yaratmak için film ve diziler izlettiği
, tutuklandıktan sonra ise eşinin ve avukatlarının mağdurlara baskı kurmak için ifadelerini değiştirmeleri için yönlendirdiği anlatıldı.

300 yıl hapsi istendi


Yektacan Ö.’nin 15 çocuğa karşı, ‘Zincirleme şekilde çocuğun eğitici v e öğretici kişi tarafından nitelikli cinsel istismarı’ suçunu işlediği ifade edildi. Yaklaşık 300 yıla kadar hapsi istenen okul müdürü Yektacan Ö., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.


Okuldaki diğer öğretmenlerin şüphelenip ihbarda bulunmasıyla başlayan sürecin sonunda Yektacan Özçift, 2024’ün Mart ayında tutuklandı.


Savcılık, Yektacan Özçift’in 300 yıl hapsini istedi.



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