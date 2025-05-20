İstanbul’da okul müdürü Yektacan Özçift'in 8 yıl boyunca 15 erkek öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı

İstanbul’da okul müdürü olarak görev yapan Yektacan Özçift'in, 8 yıl boyunca 15 erkek öğrencisine istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Diğer öğretmenlerin şüphelenip ihbar etmesiyle olaya dair soruşturma açıldı. Çocuklara kafalarının karışması adına LGBT'ye dair filmler izleten ve 'cinsiyet karmaşasına yol açan' sapığın, okulun bodrum katında öğrencilere saldırıda bulunduğu tespit edildi. Savcılık, Özçift'in 300 yıl hapsini istedi.
Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul’da okul müdürü olarak görev yapan Yektacan Özçift’in 2016'dan 2024 yılına kadar 15 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Herkesin şüphesini toplamıştı
Aile, Ç.U.’nun telefonunu inceledi ve okul müdürü Yektacan Özçift ile öğretmen öğrenci ilişkisine yakışmayacak mesajlarını gördü.
Olayı öğretmenler ihbar etti
Felaket soruşturma başlayınca ortaya çıktı
Savcılık, 15 çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların ifadelerinde yaşananların boyutu tüyler ürpertti.
Eşi olayı örtbas etti
Çocuklardan biri, Yektacan Özçift’in müdür yardımcılığı yaptığı okulda 2019 yılında Özçift tarafından uğradığı saldırıyı anlattı.
Bir başka öğrenci, Yektacan Özçift’in evine gittiği ve istismar sırasında Yektacan’ın eşinin olaya şahit olduğunu ifade etti.
Sapık Yektacan Özçift’in eşi olayı görmesine rağmen örtbas etti.
“Çocuklarda cinsiyet karmaşasına sebebiyet verdi”
“Çocuklara LGBT'ye dair film ve diziler izletti”
300 yıl hapsi istendi
Yektacan Ö.’nin 15 çocuğa karşı, ‘Zincirleme şekilde çocuğun eğitici v e öğretici kişi tarafından nitelikli cinsel istismarı’ suçunu işlediği ifade edildi. Yaklaşık 300 yıla kadar hapsi istenen okul müdürü Yektacan Ö., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.
Okuldaki diğer öğretmenlerin şüphelenip ihbarda bulunmasıyla başlayan sürecin sonunda Yektacan Özçift, 2024’ün Mart ayında tutuklandı.
Savcılık, Yektacan Özçift’in 300 yıl hapsini istedi.