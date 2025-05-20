İstanbul’da okul müdürü Yektacan Özçift'in 8 yıl boyunca 15 erkek öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı

Ç.U. isimli çocuk ve müdür Yektacan Özçift’in ilişkisi diğer öğretmenlerin dikkatini çekmişti. Ç.U., okuldan mezun olduktan sonra da okulla ve Özçift ile bağını kopartmadı, sürekli okula gidip gelmeye devam etti.

Söz konusu durum hem öğretmenlerin hem de mağdur çocuğun ailesinin şüphelerini daha da artırdı.