İstanbul'da organ ve doku ticareti operasyonu: 14 zanlı yakalandı

CHP’nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket için Ankara’daki Mekik Plaza’nın 4. katı kapattığı öğrenildi. Ofisteki ekibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yönetiyor. Plazada Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden yazılımcıların olduğu ve bir İngiliz şirketle anlaşıldığı belirtiliyor. Binaya girişler otoparktan yapılıyor. Bina yeni olduğu için esnaf içeride ne olup bittiğinden habersiz.