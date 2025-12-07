İstanbul'da sağanak: Yollar çöktü araçlar mahsur kaldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.İstanbul Valiliği’nin gün içinde yaptığı “kent genelinde kısa süreli ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiği” yönündeki uyarının ardından yağış, özellikle akşam saatlerinde şiddetini artırdı ve bazı ilçelerde sorunlara yol açtı.

Sarıyer’de şiddetli yağışla birlikte oluşan su birikintileri nedeniyle bir araç ve kamyonet sele kapılarak sürüklendi ve yol kenarındaki kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunanları güvenli şekilde tahliye etti.

Gaziosmanpaşa’da ise asfaltlama çalışması yapılan yolda ani bir çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki bir araç zarar gördü. Ekipler, hem çökme yaşanan alanı hem de etrafındaki yolu güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma başlattı.

Avcılar Deniz Köşkler sahil yolunda sağanakla birlikte su baskını oluştu. Yükselen su nedeniyle rögar kapakları açılırken yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, tıkanan hatları açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yürüttü.

İETT otobüsü yan yattı

Diğer yandan etkili olan yağışla trafik kazaları da meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 2867 plakalı İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kent genelinde yağışın aralıklarla devam ettiği belirtilirken, İstanbul Valiliği yurttaşları sel, su baskını, ani taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.







