İstanbul'da seferleri iptal edilen yolculardan Karadağ hava yolu şirketine tepki

"Bu sabaha kadar kimse resmi bir açıklama yapmadı. Sonra saat yedide birisi geldi, 'Sizin uçağınıza kuş çarpmış bugün bu uçuş olmayacak.' dedi. Bizi otele yerleştirdiler. Bugün saat 13.00'te uçacaktık. Havalimanına geldik, bekledik saatlerce. Bu uçağın da uçup uçmayacağı belli değilmiş. Bu arada bizi Tivat'a değil Podgorica'ya götüreceklermiş. Ortada resmi bir açıklama yok, yetkili yok. 24 saate yakın burada mağdur şekilde bekliyoruz. Yaşlılar, hastalar, çocuklu aileler var."