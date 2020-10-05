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İSTANBUL

İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye yaklaştı! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da yazdan kalma hava: Sıcaklık 35 dereceye yaklaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye yaklaştı. İstanbul'da sıcaklıktan bunalanlar boğaza ve ağaç gölgelerine akın etti.

Haber Merkezi DHA
Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı.
Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye yaklaştı. Ekim ayında yazdan kalma havayla şaşıran İstanbullular ise soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı.

DHA

DHA

Ağustos ayı gibi sıcaklık var

Yazdan kalma bir hava olduğunu belirten Haşim Eren, "Bugün havanın sıcak olacağını duyduk bizde soluğu boğazda aldık. Ağustos ayından kalma bir hava var. Dalıp dalıp çıkıyoruz. Fırsatı değerlendirelim dedim" ifadelerini kullandı. Gaziosmanpaşa'dan yüzmeye gelen bir başka kişi ise," Harika bir su var. Sıcak havayı görünce Gaziosmanpaşa'dan motosiklete atlayıp geldik. Bir daha böyle bir havayı bulamayız uzun bir zaman. Yavaş yavaş kış geliyor" şeklinde konuştu.

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