Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı

20:303/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trafik yoğunluğu yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar oluyor.
Trafik yoğunluğu yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar oluyor.

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin sona ermesiyle ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükseldi.

Kentte mesainin bitmesi, okulların dağılması ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle artan trafik yoğunluğu yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da trafik durma noktasına geldi.
Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar güçlükle ilerlerken Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar güçlükle seyrediyor.

Seyrantepe, Hasdal ve Kemerburgaz ayrımında yoğunlaşan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Ankara istikameti Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında da trafik yoğunluğu sürüyor.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolunda yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.



#TEM
#Trafik yoğunluğu
#Yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs miktarı ne kadar olacak? Gözler GSB’de