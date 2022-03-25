Gündem İstanbuldan sonra bu kez de İzmirde ağaç katliamı Kültürparkın sembolleriydi
İZMİR

İstanbul'dan sonra bu kez de İzmir'de ağaç katliamı: Kültürpark'ın sembolleriydi

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi üzerindeki koruma kapsamında bulunan 112 çınar ağacının CHP'li İBB tarafından kesilmesinden sonra bir ağaç katliamı haberi de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbuldan sonra bu kez de İzmirde ağaç katliamı: Kültürparkın sembolleriydi
İzmir'de çok sayıda palmiye ağacının kesildiği belirtildi.

Kültürpark'ta 15 palmiye ağacı kesilirken kırmızı palmiye böceği yüzünden İzmir'deki palmiyelerin birçoğunun hasta olduğu tespit edildi. Larvaların ağacı içten içe yediği, ağaçları yaşlandırdığı ve ağaçların ölümüne neden olduğu belirtildi.

"CHP'Lİ TUNÇ SOYER DÖNEMİNDE 1900 PALMİYE KESİLDİ"

Haber 7'de yer alan habere göre Büyükşehir Belediyesi'nin rehabilitasyon yerine ağaçların ölümünü beklediği ileri sürüldü. AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, İzmir'de Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 1900 dolayında palmiye ağacının kesildiğini söyledi. Fikret Mısırlı ağaçların kurtarılmasıyla ilgili hiçbir Zirai mücadele yapılmadığını, ağaçlar için ayrılan ödeneğin başka alanlarda kullanıldığını savundu.

Mısırlı, "Kültürpark ve diğer yerlerdeki ağaç kayıplarının başlıca sebebi gerekli bakımların yapılmamasıdır. Önümüzdeki günlerde ayakta kalan 4500 dolayındaki palmiye ağacına sahip çıkmamız lazım. Aksi takdirde bu ağaçların yeniden hayata kazandırılması mümkün değil." dedi.

"2021 YILINDA 80 MİLYON LİRALIK BİTKİ ALIMI YAPAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BU AĞAÇLARI KURTARMAK İÇİN KAYNAK AYIRAMAZ MIYDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında 80 milyon liralık bitki aldığını söyleyen Fikret Mısırlı "Bu kaynağın bir kısmını bu ağaçların rehabilitesi, bu ağaçların ilaçlanması ve sağlıklarına yeniden kavuşması için harcanamaz mıydı? Çok rahat harcanırdı, ancak en kolay yol bu ağaçların kesilmesi" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ÇIRAĞAN CADDESİ'NİN SEMBOLÜ ÇINAR AĞAÇLARI CHP'Lİ İBB'NİN KURBANI OLMUŞTU

İstanbul Beşiktaş'taki çınar ağaçlarının kesilmesine en büyük tepkiyi AK Parti İstanbul İl Teşkilatı göstermişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki göstermişti.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir bilmem. 'Ağaçlı Yol' diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir. Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler" ifadelerini kullandı.

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