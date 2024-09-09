İstanbul'u sağanak vurdu

Sonbaharın gelmesi ile güz yağmurları da etkili olmaya başladı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde yollar göle döndü. D-100 karayolunda çok sayıda kaza meydana gelirken trafik neredeyse durdu. Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi. Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağış, Avrupa yakasındaki Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkili olurken Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde görüldü.