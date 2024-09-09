İstanbul'u sağanak vurdu

Sonbaharın gelmesi ile güz yağmurları da etkili olmaya başladı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde yollar göle döndü. D-100 karayolunda çok sayıda kaza meydana gelirken trafik neredeyse durdu. Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi. Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağış, Avrupa yakasındaki Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkili olurken Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde görüldü.
SUYUN BASINCI DUVARI YIKTI
Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Ev sahibi Ünal Aburşu, duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi.
AĞAÇ ARABALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Sarıyer'de sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, yolda ilerleyen 2 aracın üzerine devrildi. Ağacın bazı dalları da yola düştü. Görgü tanıklarından Asiye İşleyen, “Ağaç birden siyah arabanın üzerine düştü, arabanın camı patladı. Kadını aldık çok kötüydü, ayağına gelmiş. Ağacın böyle olduğu biliniyordu. Belediye de biliyordu, orman ekipleri de biliyordu hatta muhtarımıza da söyledik” ifadelerini kullandı.
ÜMRANİYE'DE KANALİZASYON SUYU TAŞTI
Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ümraniye'de bazı binaların zemin katlarını su bastı. İstiklal Mahallesi'ndeki kanalizasyonların taşmasıyla, sular evlere girerek eşyalara zarar verdi. Eşyaları kullanılamaz hale gelen ev sahipleri duruma tepki gösterdi.