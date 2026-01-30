İşte Muzaffer Yıldırım’ın evindeki 'özel' kumar ağı: Ünlü konuklar ve mavi kapaklı defterdeki yüz binler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

“Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirilmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan Yıldırım'ın çalışanlarından Mehmet Çobanoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

“Uyuşturucu kullanmadım, dağıtmadım”

Çobanoğlu ifadesinde, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye vermediğini vurguladı.

Yaklaşık 10 yıldır Muzaffer Yıldırım’ın yanında çalıştığını, kimseye iftira atmadan bildiklerini anlatmak istediğini söyledi.

Poker masası detayı: 'Korktum, aşağı indirdim”

08 Ocak 2026 tarihinde Muzaffer Yıldırım’ın evinde temizlik yaptığını belirten Çobanoğlu, arama öncesi kamera görüntülerinde yer alan poker masasını aşağı indirdiğini kabul etti.

Ancak bunun delil karartma amacıyla olmadığını, korktuğu için yaptığını savundu.

"Poker masasında Muzaffer Yıldırım ve yaklaşık 10 kişi oyun oynuyordu." diyen Çobanoğlu şunları dile getirdi:

"Oyunlar haftada 2 ila 4 gün yapılıyordu. Yaz aylarında oyun sayısı azalıyor, kışın artıyordu. Oyun süresi 4 ila 7 saat arasında değişiyordu."

Poker oyunlarının işleyişi

Çobanoğlu, oyunların detaylarını da anlattı. "Oyuncuların önünde poker çipleri bulunuyordu." diyen Çobanoğlu, "'Rest' ve 'blöf' gibi ifadeler sık kullanılıyordu. Bazı ellerde oyuna girilmiyordu. Oyuncular, alacak-vereceklerini bir deftere not ediyordu." dedi.

Oyun sırasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını belirten Çobanoğlu, zaman zaman bahşiş aldığını da kabul etti.

Evde bulunan isimleri tek tek saydı

Arama sırasında evde bulunan kişilerin Muzaffer Yıldırım’ın davetlileri olduğunu belirten Çobanoğlu, isimler şöyle sıraladı:

Kamil Akyıldız – Transmetro Gümrük Müşavirliği

Daryo Kebudi – Escar Turizm

Ferit Baltacıoğlu – House Cafe

Selim Anter – İş insanı

İslam Ekşi – İş insanı

Tuğrul Gültekin – Otel sahibi

Ömer Bayraktar – Rusya’da tekstil işleri

Bu kişilerin haftada 2–3 kez eve gelip poker oynadıkları belirtildi.

Mavi kapaklı defter ve yüksek rakamlar

Çobanoğlu, evde bulunan mavi kapaklı defterde dikkat çeken yüksek meblağlı rakamlara ilişkin ise "bu notların nakit para alışverişi olmadığını, sadece kendi aralarındaki hesaplaşmayı göstermek için tutulduğunu" söyledi.

Paraların nasıl el değiştirdiğini bilmediğini vurguladı.

Kumar oynandığı sırada yapılan baskında, mavi kapaklı defterde not edilen yüksek meblağlar.

Kadınlar, ünlü İsimler ve iddialar

Çobanoğlu, Muzaffer Yıldırım’ın evine gelen kadınlarla ilgili ise, Rus, İtalyan ve Amerikalı sevgilileri gördüğünü söyledi.

Bu kişilere uyuşturucu verilmediğini savunan Çobanoğlu, "Kadınlar geldiğinde görevini yapıp evden ayrılıyordu" dedi.

Ali Koç – Acun Ilıcalı İddiası

İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Ali Koç ve Acun Ilıcalı hakkında anlatılanlardı.

Çobanoğlu, Muzaffer Yıldırım’ın otele gelen iş insanlarını ve ünlüleri takip ettirdiğini de söyledi.

Ali Koç hakkında toplanan bilgilerin Acun Ilıcalı’ya aktarılıyor olabileceği yönünde tahmini olduğunu söyleyen Çobanoğlu, bilgilerin neden toplandığını ve kime iletildiğini kesin olarak bilmediğini söyledi.

Diğer ünlü isimler

Acun Ilıcalı’nın, yaklaşık 4 yıl önce Muzaffer Yıldırım’ın evindeki bir partiye bir kez geldiğini söyledi

Berrak Tüzünataç ile Yıldırım’ın sevgili olduğu iddiasını duyduğunu, ancak bizzat görmediğini belirtti.

Okan Buruk’un otele sık geldiğini, ancak Yıldırım’ın evinde hiç görmediğini ifade etti

“Delil karartmak isteseydim yok ederdim”

İfadesinin sonunda Çobanoğlu, poker masasını ve defteri aşağı indirmesinin korkudan kaynaklandığını tekrar vurguladı: