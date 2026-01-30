İşte Muzaffer Yıldırım’ın evindeki 'özel' kumar ağı: Ünlü konuklar ve mavi kapaklı defterdeki yüz binler

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde kumar oynandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu, savcılığa verdiği ifadede çeşitli itiraflarda bulundu. Arama yapılacağı gün kumar malzemelerini depoya taşıdığını belirten Çobanoğlu, mavi kapaklı kumar defterinden eve gelen kadınlara kadar ifade verdi. Yıldırım’ın sık sık Bebek Otel’e gelen Ali Koç’un her hareketini de takip ettirdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.
“Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirilmişti.
Soruşturmada gözaltına alınan Yıldırım'ın çalışanlarından Mehmet Çobanoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.
“Uyuşturucu kullanmadım, dağıtmadım”
Çobanoğlu ifadesinde, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye vermediğini vurguladı.
Poker masası detayı: 'Korktum, aşağı indirdim”
08 Ocak 2026 tarihinde Muzaffer Yıldırım’ın evinde temizlik yaptığını belirten Çobanoğlu, arama öncesi kamera görüntülerinde yer alan poker masasını aşağı indirdiğini kabul etti.
"Poker masasında Muzaffer Yıldırım ve yaklaşık 10 kişi oyun oynuyordu." diyen Çobanoğlu şunları dile getirdi:
"Oyunlar haftada 2 ila 4 gün yapılıyordu. Yaz aylarında oyun sayısı azalıyor, kışın artıyordu. Oyun süresi 4 ila 7 saat arasında değişiyordu."
Poker oyunlarının işleyişi
Çobanoğlu, oyunların detaylarını da anlattı. "Oyuncuların önünde poker çipleri bulunuyordu." diyen Çobanoğlu, "'Rest' ve 'blöf' gibi ifadeler sık kullanılıyordu. Bazı ellerde oyuna girilmiyordu. Oyuncular, alacak-vereceklerini bir deftere not ediyordu." dedi.
Oyun sırasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını belirten Çobanoğlu, zaman zaman bahşiş aldığını da kabul etti.
Evde bulunan isimleri tek tek saydı
Arama sırasında evde bulunan kişilerin Muzaffer Yıldırım’ın davetlileri olduğunu belirten Çobanoğlu, isimler şöyle sıraladı:
Kamil Akyıldız – Transmetro Gümrük Müşavirliği
Daryo Kebudi – Escar Turizm
Ferit Baltacıoğlu – House Cafe
Selim Anter – İş insanı
İslam Ekşi – İş insanı
Tuğrul Gültekin – Otel sahibi
Ömer Bayraktar – Rusya’da tekstil işleri
Mavi kapaklı defter ve yüksek rakamlar
Çobanoğlu, evde bulunan mavi kapaklı defterde dikkat çeken yüksek meblağlı rakamlara ilişkin ise "bu notların nakit para alışverişi olmadığını, sadece kendi aralarındaki hesaplaşmayı göstermek için tutulduğunu" söyledi.
Paraların nasıl el değiştirdiğini bilmediğini vurguladı.
Kadınlar, ünlü İsimler ve iddialar
Çobanoğlu, Muzaffer Yıldırım’ın evine gelen kadınlarla ilgili ise, Rus, İtalyan ve Amerikalı sevgilileri gördüğünü söyledi.
Bu kişilere uyuşturucu verilmediğini savunan Çobanoğlu, "Kadınlar geldiğinde görevini yapıp evden ayrılıyordu" dedi.
Ali Koç – Acun Ilıcalı İddiası
İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Ali Koç ve Acun Ilıcalı hakkında anlatılanlardı.
Çobanoğlu, Muzaffer Yıldırım’ın otele gelen iş insanlarını ve ünlüleri takip ettirdiğini de söyledi.
Diğer ünlü isimler
Acun Ilıcalı’nın, yaklaşık 4 yıl önce Muzaffer Yıldırım’ın evindeki bir partiye bir kez geldiğini söyledi
Berrak Tüzünataç ile Yıldırım’ın sevgili olduğu iddiasını duyduğunu, ancak bizzat görmediğini belirtti.
Okan Buruk’un otele sık geldiğini, ancak Yıldırım’ın evinde hiç görmediğini ifade etti
“Delil karartmak isteseydim yok ederdim”
İfadesinin sonunda Çobanoğlu, poker masasını ve defteri aşağı indirmesinin korkudan kaynaklandığını tekrar vurguladı:
“Delil karartma niyetim olsaydı defteri yırtar, poker çiplerini çöpe atardım. Ben yok etmedim, depoya indirdim.”