Gündem İstiklal Caddesini kana bulayan hain teröristin yakalanma anı kamerada
İSTANBUL

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain teröristin yakalanma anı kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstiklal Caddesini kana bulayan hain teröristin yakalanma anı kamerada
Kadının yakalanma anı.

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
OYNAT 01:36
İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.


DHA


DHA

DHA

DHA

DHA

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Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki yağdı
FOTOĞRAF 24
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
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Hain saldırının ardından ünlü isimler sert tepki gösterdi, terörü lanetledi.
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İşte o paylaşımlardan bazıları...
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Uğur Işılak
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Burak Özçivit
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Demet Akalın
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Müge Anlı
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Haluk Levent
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Ece Erken
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Nihat Doğan
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Hadise
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Acun Ilıcalı
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Bergüzar Korel
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Bülent Ersoy
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Çağla Şikel
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Petek Dinçöz
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Deniz Burak
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Cenk Eren
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Demet Akbağ
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Demet Özdemir
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Rahşan Gülşan
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Aslı Enver
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Dilan Tatlıses
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Yağmur Atacan
Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki yağdı
Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısına sanat camiasından tepki üstüne tepki geldi. Hain saldırıyı kınayan, terörü lanetleyen ünlü isimler çok üzgün olduklarını belirterek, patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay: Gece yarısı hepsi kaldırıldı
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Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 81 kişi yaralanmıştı.
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Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.
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Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı.
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Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı.
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Belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi’ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.
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Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay: Gece yarısı hepsi kaldırıldı
İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi'ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı.


Terörü lanetlediler

Terörü lanetlediler

​Ünlü isimlerden hain saldırıya tepki yağdı.
Başvurularbugün başlıyor

Başvurular
bugün başlıyor

​Polis Akademisi'ne 13 bin öğrenci alınacak.
46 kişi gözaltında

'46 kişi gözaltında'

​Bakan Bozdağ Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

​'Bulgular PKK/PYD terör örgütünü gösteriyor'

Hain saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay.

İstiklal'deki saldırının arkasındaki faillere işaret edip net mesaj verdi.
Yeniden yaya<br>trafiğine açıldı

Yeniden yaya
trafiğine açıldı

İstiklal Caddesi'ndeki incelemeler sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya geldi.

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