İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain teröristin yakalanma anı kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.