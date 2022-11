Taksim'deki hain saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis eden New York Times paylaşımını kaldırdı Amerikan gazetesi New York Times, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıyı 'turizm' vurgusu kullanarak servis etti. "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tepki çekti. Amerikan gazetesi, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.

