Dünya Taksimdeki hain saldırıyı turizm vurgusuyla servis eden New York Times paylaşımını kaldırdı
AMERİKA

Taksim'deki hain saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis eden New York Times paylaşımını kaldırdı

Amerikan gazetesi New York Times, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıyı 'turizm' vurgusu kullanarak servis etti. "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tepki çekti. Amerikan gazetesi, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksimdeki hain saldırıyı turizm vurgusuyla servis eden New York Times paylaşımını kaldırdı
New York Times, saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 81 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi.

New York Times, yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadeleriyle servis etti.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." denildi.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIM KALDIRILDI

New York Times'ın hain saldırıyı turizm vurgusuyla servis etmesi tepkilere neden oldu. Amerikan gazetesi, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.

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